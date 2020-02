Macedense em vantagem na final do play-off do Campeonato Distrital de Futsal Feminino

O Macedense venceu, no sábado, o Santo Cristo por 5-1 e colocou-se em vantagem na final do Play-Off do Campeonato Distrital de Futsal Feminino, ficando a um jogo da conquista do título distrital. Irene Favas foi determinante na manobra da equipa e mostrou veia goleadora ao fazer hat-trick.

O encontro foi bem disputado e com ocasiões de golo para as duas equipas. Na segunda metade, com 3-1 no marcador, Tatiana desperdiçou uma grande oportunidade. No primeiro remate Ana Correia desviou o perigo com uma boa intervenção e na recarga o corte providencial de Irene Favas evitou o golo da turma de Moncorvo.

O Macedense pode fazer a festa do título no próximo sábado, dia 15, em Torre de Moncorvo, mas Paulo Touças mostra-se cauteloso, pois antevê dificuldades. “Será um jogo completamente diferente. O Santo Cristo vai apostar tudo para igualar a final e nós vamos tentar explorar mais o erro do adversário”, afirmou o técnico.

No segundo encontro, o Santo Cristo vai jogar em casa e João Rodrigues espera ter mais opções, depois das baixas que a equipa sofreu para o encontro em Macedo. Paula Martins e Mariana Carção ficaram de fora por lesão, Jéssica também esteve indisponível e Carolina falhou o encontro por castigo disciplinar.

O treinador acredita que é possível dar a volta à eliminatória, “Por tudo o que temos feito, apesar de me chamarem lunático, a minha equipa tem capacidade para ganhar”, concluiu João Rodrigues.

Se o Macedense vencer o segundo jogo sagra-se campeão distrital. Em caso de derrota as duas equipas seguem para uma terceira partida.