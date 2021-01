Macedense faz horas extra e segue na Taça de Portugal

O Grupo Desportivo Macedense garantiu, no domingo, a passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal de Futsal, após a vitória frente ao CAS Vicentense, na deslocação a Santarém.

A equipa treinada por Costinha segurou a vitória no prolongamento, depois do 4-4 verificado no final do tempo regulamentar.

Romada colocou o GDM em vantagem aos 2’ e Patrick Simão aumentou para 0-2 no minuto seguinte. Zé João, um dos goleadores da equipa de Costinha, também fez o gosto ao pé aos 13’.

Os locais reagiram e aproveitaram alguma desorganização dos transmontanos para marcar. Diogo Ramos bisou e reduziu para 2-3. Patrick Erick voltou a aumentar a vantagem do Macedense, mas até ao final do tempo regulamentar a formação de Santarém conseguiu chegar ao 4-4 com golos de Tomás Veríssimo e Rafael Pereira.

Com o prolongamento pela frente, os macedenses não facilitaram. Romada e Patrick Simão voltaram a mostrar veia goleadora com dois golos cada. Para o CAS Vicentense marcaram Nuno Gomes e Pedro Cruz.

“Entrámos bem no jogo, depois perdemos um pouco a organização e o adversário aproveitou, pelo que ficou 4-4 no final dos 40 minutos. No início do prolongamento voltamos a entrar bem e fizemos o 8-4. Na segunda parte do prolongamento o adversário recuperou e conseguiu marcar dois golos”, referiu o técnico do Macedense, Costinha, na análise ao jogo.

Na terceira eliminatória já participam as equipas da Liga Placard e a vontade do técnico é jogar “em casa” e “se possível com público”.

O GDM volta a centrar as atenções no Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão e no jogo com o Valpaços, marcado para o próximo sábado, é relativo à penúltima jornada da fase regular. O Macedense segue no quarto lugar com 12 pontos.