Macedense perde pela margem mínima

Depois do confronto para a Taça de Portugal de Futsal, na passada quinta-feira, Macedense e Dínamo Sanjoanense voltaram a defrontar-se, no domingo, em São João da Madeira, agora para o Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

Desta vez foi a equipa da casa que levou a melhor com um triunfo por 2-1. Já para a Taça de Portugal foi a equipa de Macedo de Cavaleiros a seguir para a quarta eliminatória com uma vitória por 6-4.

No jogo do campeonato, o Dínamo apontou os dois golos na primeira metade, ambos com a assinatura de Pedro Gomes, aos 9’ e aos 19 minutos.

No segundo tempo, Zé João ainda reduziu para 2-1, aos 37’, mas não foi suficiente para evitar a derrota do GDM.

A formação treinada por Costinha termina a fase regular, já que folga na última jornada, na 10ª posição com 13 pontos e vai preparar-se para disputar a fase de descida/manutenção.