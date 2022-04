Macedense regressa às vitórias no campeonato

O Grupo Desportivo Macedense quebrou o jejum de oito jornadas sem vencer. A formação treinada por Costinha venceu, com goleada, o Retaxo por 8-1, na jornada 13 da Fase de Apuramento de Campeão do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

Zé João mostrou veia goleadora ao fazer hat-trick e Takumi bisou. Riquinho, Patrick Simão e Riquinho também marcaram.

Foi um jogo bem sucedido e de pontaria o ataque, mas a goleada ainda podia ter sido maior. “Começámos com quatro bolas ao poste. Depois, correu bem e conseguimos vencer com um resultado volumoso”, disse Costinha, técnico do Macedense.

A formação de Macedo de Cavaleiros continua no 11º, penúltimo lugar, agora com 7 pontos e na próxima jornada joga fora com a ACD Ladoeiro.