Macedense segura liderança

Depois de uma primeira parte sem golos e bastante equilibrada, o Grupo Desportivo Macedense não facilitou e puxões dos galões de líder para se impor na segunda metade e fora de portas.

Foi um triunfo categórico por três bolas sem resposta dos comandados de António Aires frente ao Carrazedo Montenegro, dérbi transmontano da jornada 8 da série A do Campeonato Nacional da 2ª Divisão.

O triunfo foi alcançado depois do intervalo com os macedenses a mostrarem eficácia. Patrick Simão abriu o activo logos nos primeiros segundos, Zé João aumentou a vantagem para 0-2 aos 25 minutos e Pisco fechou a contagem, 0-3, aos 36’.

O Grupo Desportivo Macedense tem agora 17 pontos tal como o Nun´Álvares, segundo classificado. O emblema de Macedo de Cavaleiros tem ainda o melhor ataque da série, 38 golos apontados.

No campeonato o GDM somou o sexto jogo sem perder, com cinco vitórias e um empate.

No próximo sábado a prova faz uma pausa para se jogar a terceira eliminatória da Taça de Portugal, da qual o Macedense já foi afastado, regressa a 7 de Dezembro com a jornada 9 e o GDM joga em casa com o Nogueiró e Tenões.

Patrick o marcador de serviço

E na equipa de António Aires mora um dos melhores marcadores da série A, Patrick Simão. O pivot, de 30 anos, já marcou esta temporada 12 golos, 10 para o campeonato e dois para a Taça de Portugal.

Patrick Simão lidera a lista de goleadores juntamente com Filipe Branco (Amigos de Cerva), ambos com um dezena de golos cada. Depois surge André Pessoa (CD Aves) com 9.