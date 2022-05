Macedense sofre derrota caseira

O Grupo Desportivo Macedense sofreu, no sábado, uma derrota caseira, 4-7 com o Burinhosa, em jogo antecipado da 22ª jornada da Fase de Apuramento de Campeão do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

A equipa treinada por Costinha, que foi expulso do banco, não entrou bem no jogo, uma fase aproveitada pelos forasteiros para se adiantarem no marcador. Patrick Santos apontou dois golos num minuto (8’, 9’) e Tiago Pereira fez o 0-3 aos 11 minutos.

Ainda antes do intervalo, aos 14’, Ricardo Simão reduziu para 1-3. Um golo que motivou os macedenses.

No regresso dos balneários, a equipa de Alcobaça viu ser expulso Bruno Vieira. O ala viu o segundo amarelo aos 21 minutos.

Do lado dos da casa, Ricardo Simão bisou aos 30 minutos, fez o 2-3. A reacção do Burinhosa chegou de imediato com um golo, mais uma vez, de Patrick Santos. Aos 32’, Tiago Pereira rubricou o 2-5 e de seguida o Macedense reduziu para 4-5 com golos de Vítor Hugo e Pauleta.

Na recta final do encontro, Patrick Santos fez o sexto golo dos visitantes, o quarto da conta pessoal, e Tiago Pereira fixou o resultado em 4-7 aos 36 minutos.

O Grupo Desportivo Macedense continua na 11ª posição, penúltima, tem 11 pontos e no próximo sábado recebe o AMSAC.

Quanto ao Burinhosa subiu para a nona posição com 16 pontos.