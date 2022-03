Macedense sofre derrota na viagem a Aveiro

A caminhada na Taça Nacional de Basquetebol sub-19 não está a ser fácil em termos de resultados para a formação feminina do Grupo Desportivo Macedense.

A equipa treinada por Paulo Lopes averbou, este sábado, a quarta derrota em quatro jornadas, 114-21 frente ao Esgueira.

Nos primeiros cinco minutos a formação transmontana até conseguiu ganhar vantagem, mas a partir daí a equipa da casa colocou mais intensidade no jogo e as macedenses acabaram por acusar o facto de terem um plantel reduzido, que não permite grandes rotações das jogadoras. “Não conseguimos ser uma equipa intensa em períodos longos de tempo, um resultado da realidade competitiva em que estamos inseridos”, afirmou o técnico, Paulo Lopes.

Apesar do resultado pesado, o treinador procura tirar notas positivas que contribuam para o crescimento das jovens jogadoras. “Foi um jogo com algumas coisas bem conseguidas e outras não, como é evidente, mas que vamos tentar melhorar. Fizemos acertos na defesa no início que resultou e melhorámos a nossa eficácia defensiva para atletas tão altas”.

O Macedense chegou a ter em jogo cinco jogadoras ainda sub-16 numa competição sub-19.

Concluída a jornada 4, o Macedense é sexto classificado, último, com quatro pontos. Na próxima jornada, agendada para 12 de Março, a turma de Macedo de Cavaleiros joga fora com o Braga.