Macedense triunfa no arranque da Fase de Manutenção da 2ª Divisão de Futsal

A equipa de Macedo de Cavaleiros triunfou, por 5-0, frente ao Póvoa. Costinha, treinador do Grupo Desportivo Macedense, gostou da forma como a equipa transmontana abordou a primeira partida. “Cumprimos a nossa obrigação, fomos competentes no processo ofensivo e defensivo. A nossa baliza ficou a zero, que era um dos objectivos e realizámos um jogo bastante sólido.”

Os golos da formação macedense foram marcados por Takumi Mizuno (1’), João Carvalho (8’, 23’ e 37’) e José Carvalho (9’).

Na próxima jornada, o Grupo Desportivo Macedense vai visitar o Modicus Bruval. Costinha considera que vai ser um jogo difícil, mas vai procurar trazer os três os pontos. “ Vai ser um jogo completamente diferente, esperava que o Modicus estivesse na fase de subida, é uma equipa muito forte. No entanto, vamos com ambição, com crer e pretendemos limitar as qualidades do adversário. Queremos apresentar um bom desempenho e se possível trazer os três pontos”.

A Fase de Manutenção na 2ª Divisão de Futsal é disputada por oito equipas: Macedense, Portimonense, Modicus Bruval, Livramento, Amigos de Cerva, UPVN, Bairro Boa Esperança e CD Póvoa. Sendo que seis emblemas permanecem no Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Futsal e dois descem para a 3ª Divisão.

O Macedense visita o Modicus, em Sandim, Vila Nova de Gaia, no próximo sábado, às 18h00.

Foto: Rádio Onda Livre