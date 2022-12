Macedense vence Dínamo Sanjoanense e qualifica-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de Futsal

Objectivo concretizado. O Grupo Desportivo Macedense venceu, esta quinta-feira, o Dínamo Sanjoanense por 6-4 e garantiu a passagem à quarta eliminatória da Taça de Portugal de Futsal, que já conta com os emblemas da Liga Placard.

Um triunfo da competência da equipa treinada por Costinha, que aliou ao resultado uma boa exibição frente a um dos candidatos a subir à divisão maior do futsal português.

Os locais entram fortes no encontro e logo ao segundo minuto inauguraram o marcador. Riquinho fez o 1-0 e Takumi aumentou para 2-0 aos sete minutos.

Na segunda metade, como era de esperar, o Dínamo reagiu, mas seria o Macedense a marcar por intermédio de Ivan que colocou o marcador em 3-0. Depois foi Takumi que voltou a mostrar veia goleadora. O pivot japonês assinou o 4-0.

A partir daqui os visitantes pressionaram a formação macedense, primeiro num cinco para quatro com o esquema de guarda-redes avançado e depois com o quinto elemento. E até parecia resultar. Pedrinho reduziu para 4-1. Contudo, o momento do jogo chegou aos 35 minutos com Paxa, guarda-redes do GDM, a marcar (5-1) de baliza a baliza e Riquinho aumentou para 6-1 aos 38’.

Os últimos dois minutos foram o tudo ou nada para o Dínamo Sanjoanense. Os forasteiros ainda marcaram mais três golos, por Fernando Costa (38’) e Pedrinho (39’, 39’), mas não chegaram para inverter o resultado (6-4).

Costinha, técnico do Macedense, destacou a boa prestação da sua equipa, sobretudo na primeira metade. “Na primeira parte fomos intensos e competentes. Jogámos no campo todo e finalizámos algumas das ocasiões. Na segunda parte, o jogo mudou de características porque estando o adversário limitado na utilização de alguns atletas, por questões físicas, para não desgastar tanto optou pelo cinco para quatro e nós assumimos respirar enquanto a bola saía para a linha do adversário. Depois a competência defensiva foi adiando os golos do Dínamo, que apesar das limitações físicas tem uma equipa fantástica”.

E Bruno Guimarães, técnico do Dínamo Sanjoanense, já esperava dificuldades, pois considera que a classificação no campeonato, 10º lugar, não reflecte a qualidade do Macedense. “Eu tinha avisado para as dificuldades que íamos ter aqui. Este Macedense não espelha a classificação que tem. É uma equipa da nossa série e que no campeonato começou com três derrotas mas tem vindo a crescer”.

O técnico do Dínamo admite que a sua equipa esteve aquém de uma boa exibição. “Penso que na primeira parte não fomos equipa, não nos encontrámos. Na segunda parte entrámos bem, com três ou quatro oportunidades. Hoje foi mau de mais. Foi um Dínamo sem rumo, sem chama, não foi a equipa com a qual estou habituado a trabalhar”, lamentou.

O Dínamo Sanjoanense fica pelo caminho na Taça de Portugal de Futsal. Já o Macedense segue para a quarta eliminatória, fase que já conta com as equipas da Liga Placard. As duas equipas voltam a encontrar-se no próximo domingo, mas para o Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão, na 12ª jornada, penúltima da fase regular.