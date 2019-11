Macedense vence e assume vice-liderança do campeonato

Um resultado que tirou a liderança à formação de Fafe e que colocou os comandados de António Aires no segundo lugar com 11 pontos, a um do novo líder, o Nogueiró e Tenões.

Ao intervalo a equipa de Macedo de Cavaleiros perdia por 2-1. Um resultado que não traduzia a superioridade dos macedenses no jogo. Luís Mendes colocou os locais em vantagem aos 3 minutos, Patrick Simão igualou (1-1) aos 6’ e Bruno Ferreira voltou a adiantar o Nun´Álvares no marcador aos 15’.

O GDM deu a volta ao resultado na segunda parte com Miguel Castro a fazer a diferença. O experiente jogador resolveu o encontro em dois minutos (37’, 39’) e garantiu o triunfo fora de portas do Macedense.

No próximo fim-de-semana o campeonato faz uma paragem para se jogar a 2ª eliminatória da Taça de Portugal de Futsal. No domingo, dia 10, o GDM recebe os Amigos Abeira Douro.