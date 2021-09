Macedense vence Torneio Triangular

Já em contagem decrescente para o pontapé de saída do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão, o Grupo Desportivo Macedense (GDM) realizou, este sábado, os últimos testes da pré-temporada.

A equipa treinada por Costinha participou, em Belmonte, no Torneio Triangular de Futsal, organizado pela União Desportiva Cariense, e venceu com os resultados de 4-3 frente ao Ladoeiro e 3-1 com o Cariense.

“Fizemos um teste muito difícil com o Ladoeiro, que é o actual campeão nacional da II Divisão. Já deu para simular alguns aspectos competitivos, corrigir outros e melhorarmos a relação dos jogadores em campo”, referiu o técnico do GDM.

Os últimos ensaios da pré-época foram importantes para corrigir alguns aspectos que só em jogo é possível definir. “É aproveitar estas oportunidades porque, no contexto que temos, apanhar jogos deste grau de competitividade de preparação é sempre difícil. Deu para afinar alguns aspectos que somente a treinarmos entre nós não é possível. A competição que aí vem é muito dura e temos de estar ao melhor nível possível", disse.

No pontapé de saída do campeonato, marcado para o próximo sábado, dia 18, o Grupo Desportivo Macedense joga fora com o Rio Ave.