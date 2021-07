Macedo acerta renovações de Cláudio Mendes e Nelson Pius

Cláudio Mendes tem apenas 18 anos, chegou ao Macedo na época passada onde realizou sete jogos e apontou cinco golos.

Quanto a Nelson Pius, tem 22 anos, também ingressou no emblema macedense na temporada 2020/2021, depois de ter representado o Pedras Rubras, os sub-23 do Vitória de Guimarães e os juniores do Estoril Praia.

Quanto às contratações, o Macedo conta com dez caras novas: os guarda-redes Pedro Fernandes, Hugo Pereira e Diogo Gonçalves; os defesas David Carvalho e Gonçalo Torres; os médios Ruben Ferreira e Alex Machado; e os avançados Cajó, Danny Pires e Flávio Barbosa.

A pré-época do C.A. Macedo de Cavaleiros começa no próximo domingo, dia 18 de Julho, com os habituais exames médicos.