Macedo assegura contratação do internacional André Dias

André Dias vai representar o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros na próxima época, na Divisão de Honra da A.F. Bragança.

O defesa esquerdo, de 28 anos, é um reforço de peso pois conta com um currículo invejável com destaque para as 26 internacionalizações, nas selecções jovens sub-16, sub-17, sub-19 e sub-20 de Portugal.

André Dias iniciou-se no futebol no Grupo Desportivo de Moncorvo e completou a sua formação no Vitória de Guimarães, Benfica e Rio Ave. E foi no clube de Vila do Conde que se estreou como sénior, onde ficou três temporadas, seguindo-se os empréstimos ao Tirsense e União da Madeira.

Na época 2014/2015 assinou pelo Desportivo das Aves por duas temporadas. Em 2016/17 ingressou no Vilaverdense, seguiu-se o Olhanense e o regresso ao futebol profissional, à 2ª Liga, a meio da época 2017/2018, para jogar no Mafra. Na temporada seguinte foi emprestado ao Alverca clube que também representou até 2019/2020.

André Dias é o segundo reforço apresentado pelo Macedo neste defeso, depois de garantida a contratação do central Cardeal.

No capítulo das renovações, Edra, Veiga e Falcão assinaram por mais uma temporada.