Macedo assegura contratações de Gonçalo Torres e Danny Pires

Gonçalo Torres, filho do antigo defesa do Sporting SC, Paulo Torres, é reforço para o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros.

O jogador, de 21 anos, representou o Varzim B e o Farense 1910 na época passada.

O defesa central fez formação no Lourinhanense, Farense e Rio Ave. No emblema de Vila do Conde alinhou na equipa B e nos sub-223.

Quanto a Danny Pires vestiu a camisola do G.D. Bragança na temporada transacta, onde realizou 22 jogos e estreou-se como sénior.

Danny Pires destacou-se no ataque dos brigantinos e foi um dos jovens jogadores com mais visibilidade no Campeonato de Portugal.

O avançado fez formação no G.D. Bragança, G.D. Cachão e G.D. Chaves.

Danny Pires e Gonçalo Torres juntam-se a David Carvalho (ex-GDB), Alex Machado (ex-Amarante) e Flávio Barbosa (ex-Merelinense) no lote de contratações para a época 2021/2022.

No que toca às renovações, o Macedo garantiu os serviços de Nelson Edra por mais uma temporada.

A pré-época do C.A. Macedo de Cavaleiros começa no dia 18 de Julho.