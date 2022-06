Macedo de Cavaleiros oficializa renovação de José Carlos Afonso

José Carlos Afonso vai manter-se no comando técnico do C.A. Macedo de Cavaleiros, depois de ter orientado a formação macedense na última temporada, no Campeonato de Portugal, entre os meses de Janeiro e Maio. O treinador, de 59 anos, realizou 14 jogos, e tem como missão voltar a colocar o clube nos nacionais.

Esta será a terceira temporada no comando técnico do Macedo, a segunda consecutiva. Em 2018/2019 orientou a equipa macedense no campeonato distrital, na época de regresso do clube ao futebol sénior.

José Carlos Afonso é natural de Mirandela e como jogador também vestiu a camisola do Macedo, foi na época de 1993/1994.

O antigo jogador fez formação no F.C. Porto e carreira no Paços de Ferreira, Gil Vicente e Rio Ave. Como técnico passou por emblemas como Oliveira do Bairro, Cesarense, Leça ou a formação de futebol de praia do F.C. Porto. No estrangeiro aventurou-se em Marrocos e nos Emirados Árabes Unidos.

Na equipa técnica mantêm-se também os adjuntos Pedro Palhau e Octávio Rodrigues.

Foto de C.A. Macedo de Cavaleiros