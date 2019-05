Macedo de Cavaleiros recebe Taça Transmontana

A competição resulta da parceria entre a Associação de Futebol de Bragança e a congénere de Vila Real e coloca frente a frente os campeões distritais de cada uma, Grupo Desportivo de Bragança e SC Vila Real.

Os brigantinos levam na bagagem a dobradinha e a equipa vilarealense terminou no sábado o campeonato com uma vitória por 0-2 frente ao GD Valpaços e prepara-se para jogar a final da taça distrital, no próximo domingo, com o Vila Pouca.

Na temporada passada o troféu foi conquistado pelo Chaves Satélite que venceu o Grupo Desportivo Mirandês, num jogo realizado no Estádio Municipal de Mondim de Basto, e na primeira edição a equipa vencedora foi o Mondinense.

A partida tem pontapé de saída agendado para as 17h00. No mesmo dia (8), também em Macedo de Cavaleiros, mas às 11h00, joga-se a final do Campeonato de Encerramento de Juvenis.