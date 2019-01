Macedo de Cavaleiros recebeu Jornadas de Atletismo

As Jornadas Técnicas do Atletismo voltaram, no passado sábado, a Macedo de Cavaleiros. Desta vez a formação incidiu na disciplina de lançamento do peso e contou com Paulo Reis, técnico nacional da Federação Portuguesa de Atletismo.

Aos técnicos da modalidade presentes, 20 de Bragança, Vila Real, Braga e Aveiro, Paulo Reis trouxe novas ferramentas para o treino do lançamento do peso, salientado o potencial que há em Trás-os-Montes para o desenvolvimento deste desporto.

“Penso que a população, nesta zona, tem características mais próximas àquilo que pretendemos nos lançamentos, que é gente grande, forte e robusta.

As Jornadas Técnicas do Atletismo – Lançamento do peso foram organizadas pela Federação Portuguesa de Atletismo e Associação de Atletismo de Bragança, numa sessão teórico-prática.