Macedo de Cavaleiros tem o primeiro campo de Padel do distrito de Bragança

Macedo de Cavaleiros dispõe a partir de agora de um campo de Padel, o primeiro no distrito de Bragança.

A modalidade é recente e tem vindo a ganhar adeptos naquele concelho. “Há entusiasmo para a prática do Padel, que é um desporto que está a crescer no nosso país. É um desporto diferente e as pessoas vão querer praticar por ser uma novidade e ser muito saudável. Tenho a certeza que em breve haverá mais campos no distrito, mas até agora é o primeiro”, destacou Benjamim Rodrigues, presidente do Município de Macedo de Cavaleiros.

No mesmo espaço foi ainda construído um campo de basquetebol, que também foi inaugurado, sendo que as duas infra-estruturas desportivas custaram cerca de 50 mil euros à autarquia.

A aposta em equipamentos desportivos permite uma oferta variada de modalidades. Outro exemplo é a ciclovia urbana, também foi inaugurada no sábado, correspondente à fase 1 do projecto Bicity, que mais tarde vai ter ligação a Bragança e Mirandela pela antiga linha de ferro.

O município vai candidatar a segunda fase aos Portugal 2030. “Está a ser negociado no 2030 e uma das previsões é que haja investimento precisamente na área da sustentabilidade ambiental, por exemplo, que engloba este tipo de investimentos. Será uma continuidade do que era o passado mas agora numa perspectiva de futuro, saúde, lazer e convívio”, avançou Benjamim Rodrigues.

A aposta nas infra-estruturas desportivas promove a prática desportiva e permite ainda a requalificação de espaços urbanos, “pois houve a recuperação de infra-estruturas que estavam ao abandono”, como destacou Isabel Ferreira, secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, que esteve presente na inauguração das obras.

“Com toda esta dinâmica aqui em Macedo de Cavaleiros, associada também às praias do Azibo, que são referências enormes no nosso país, dá a este território do interior uma nova centralidade”, acrescentou a governante.

A primeira fase do projecto Bicity, a ciclovia urbana, custou quase 700 mil euros, comparticipados em 85 por cento por fundos comunitários.

Fotos de Município de Macedo de Cavaleiros