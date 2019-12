Macedo de Cavaleiros, Torre de Moncorvo e Mirandela já entraram no espírito natalício

Macedo de Cavaleiros iniciou os festejos natalícios com o concerto anual de bandas filarmónicas do concelho e com uma iniciativa solidária de Pais Natal. Em Torre de Moncorvo teve lugar a inauguração das tradicionais iluminações de Natal e deu-se início às "Festas da Boa Nova". Já em Mirandela a iluminação de Natal espalhada pela cidade conta com mais de 400 mil lâmpadas.