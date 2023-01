Macedo defronta Chaves na primeira jornada da segunda fase do Campeonato Nacional sub-15 da 2ª Divisão

Já está definido o calendário de jogos da fase de manutenção/descida do Campeonato Nacional sub-15 da 2ª Divisão.

O C.A. Macedo de Cavaleiros, representante da A.F. Bragança na prova, está colocado na série 1, juntamente com Casaense, Gondomar, Freamunde, Leixões, Merelinense, Guilhadeses e G.D. Chaves.

A jovem equipa macedense, que terminou a primeira fase no sétimo lugar com quatro pontos, inicia a segunda fase, no dia 29 de Janeiro, fora de portas com o G.D. Chaves.

Na fase de manutenção/descida, os quatro piores segundos e as equipas classificadas entre o terceiro e o oitavo lugar de cada série descem aos campeonatos distritais, já os restantes asseguram a manutenção.