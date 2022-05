Macedo despede-se do Campeonato de Portugal com um empate

A última jornada serviu para as duas equipas cumprirem calendário, pois o Pedras Salgadas já tinha garantido a manutenção e o Macedo a descida ao distrital. Ainda assim, os dois emblemas queriam terminar a época com uma vitória.

A equipa da casa espreitava a possibilidade de chegar ao primeiro lugar da série B, o que aconteceu até porque o Maria da Fonte perdeu no terreno do Mirandela por 1-0. Quanto ao Macedo queria despedir-se do nacional com um triunfo.

O confronto entre as duas formações não foi além de um empate a uma bola, com os golos a surgirem apenas na segunda metade, depois de 45 minutos pautados pelo equilíbrio.

Na segunda parte, houve oportunidades de golo para as duas equipas. Igor, que entrou aos 70 minutos, abriu o activo no Estádio da Portelinha e colocou os locais em vantagem no marcador.

A festa termal nem um minuto durou, pois o Macedo chegou ao empate aos 71 por intermédio de Afonso Souza.

No jogo de encerramento da época, José Carlos Afonso, técnico do Macedo, fez mexidas na equipa, dando minutos a jogadores menos utilizados. O titular Pedro Fernandes ficou de fora das opções para a baliza. No onze inicial alinhou Hugo Pereira e na segunda metade entrou Diogo Gonçalves. Os médios Ângelo e Zé Nando também foram titulares.

Das cinco equipas transmontanas que, esta última temporada, competiram no Campeonato de Portugal apenas o Pedras Salgadas garantiu a manutenção. Macedo, Mirandela, SC Vila Real e Santa Marta de Penaguião desceram aos distritais.