Macedo e Moncorvo recebem os trabalhos da selecção distrital de seniores

Entretanto, já foi divulgada a lista de convocados para as duas sessões de treino. Sílvio Carvalho, seleccionador distrital, reduziu para 22 o número de atletas chamados à selecção. Em relação à última convocatória ficaram de fora Hudson, avançado do Carção, por lesão, o defesa Paulo Afonso (F.C. Vinhais) e Kevin Monteiro do G.D. Sendim.

A selecção distrital de seniores prepara-se para a fase zonal da Taça das Regiões da UEFA realiza-se de 20 a 22 de Dezembro, em Braga, e a selecção brigantina integra o grupo 1 da fase zonal da juntamente com a A.F. Braga e a A.F. Viana do Castelo.

Lista de convocados

Rebordelo

Clemente, Allison, Quintã e Antenor;

Estudantes Africanos

Rui Tavares, Alex Soares, Marcos Santos, Helton;

Vimioso

André Reis, Cardeal e Gancho;

C.A. Macedo de Cavaleiros

Mantorras, Pedro Miguel, Telmo, Wilkins Costa, Nelson Edra;

CDC Carção

Leonardo Pereira

GD Sendim

Bruno Faria, Henrique Almeida e Fernando Campos;

Argozelo

Michel Rodrigues e Valentim Cena;