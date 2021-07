Macedo e SC Mirandela na série B do Campeonato de Portugal

C.A. Macedo de Cavaleiros e S.C. Mirandela, emblemas do distrito de Bragança, vão integrar a série B juntamente com Berço SC, São Martinho, Tirsense, SC Vila Real, Amarante, Vila Meã, Santa Marta de Penaguião e União SC Paredes. Quanto ao Pedras Salgadas, do distrito de Vila Real, vai jogar na série A.

O sorteio da competição está marcado para amanhã, às 16h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.