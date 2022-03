Macedo entra a perder na fase de manutenção

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros não foi feliz no pontapé de saída da fase de manutenção do Campeonato de Portugal.

A formação macedense perdeu, 3-1, com o Maria da Fonte, num jogo em que até esteve em vantagem. Afonso Souza inaugurou o marcador do Estádio Moinhos Novos, na Póvoa de Lanhoso, aos 12 minutos.

No entanto, os penáltis continuam a castigar a formação macedense. Foi o sétimo em sete jogos. Hircane não falhou a marca de 11 metros e restabeleceu o empate, 1-1, aos 31 minutos.

Os comandados de José Carlos Afonso reagiram e tiveram oportunidades para ir para o intervalo a vencer, mas faltou pontaria.

E como quem não marca sofre foi o Maria da Fonte a colocar-se em vantagem. Rui Gomes fez o 2-1 aos 72 minutos. Já em temo de compensação, aos 90’+2, Henrique Vieira fixou o resultado em 90’+2.

O Macedo apresentou-se desfalcado na Póvoa de Lanhoso. O guarda-redes Pedro Fernandes, que testou positivo à covid-19, Alex, João Loureiro e Edison, por lesão, falharam o jogo. Já Danny e Pedro Miguel foram para o banco mas apenas para fazer número, pois também estão condicionados.

A paragem do campeonato no próximo domingo, antes da partida com o Mirandela, é por isso importante para recuperar jogadores lesionados. “Há jogadores que estão a recuperar, estão na fase final da recuperação. Hoje tinha o Dany e o Pedro Miguel no banco mas não os podia colocar. Não quis arriscar porque ainda não estão a cem por cento”, referiu o técnico, José Carlos Afonso.

A falta de eficácia no jogo com o Maria da Fonte penalizou o conjunto de Macedo e “o resultado não espelha o que se passou em jogo”, disse o treinador.

“Entrámos bem, marcámos, tivemos ocasiões de golo, só com o guarda-redes pela frente foram três, e não conseguimos marcar. Depois, a acabar a primeira parte sofremos o fatídico penalti, que já nos persegue há muito tempo. Também entrámos bem na segunda parte, tivemos oportunidades, mas voltamos a não marcar”, concluiu.

O Macedo vira agora as atenções para a segunda jornada, marcada para o dia 3 de Abril, em que defronta o S.C. Mirandela.