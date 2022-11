Macedo, Mirandela, Rebordelo e Carção carimbam passaporte para os quartos

Macedo, Mirandela, Rebordelo e Carção seguem para os quartos-de-final da Taça Distrital da A.F. Bragança. Os quatro emblemas garantiram a continuidade na prova este domingo, após a segunda mão da pré-eliminatória da competição.

Em Macedo de Cavaleiros a equipa da casa levou de vencida o G.D. Moncorvo por 3-1, depois do nulo no marcador no encontro da primeira mão.

Fábio, Luccas e Tózinho marcaram para o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros. Falcão, que já representou a formação verde e amarelo, apontou o único golo da equipa treinada por Nuno Lima.

E o S.C. Mirandela, que levava para a segunda mão uma vantagem de três golos, venceu por 1-4 no terreno do F.C. Vinhais. Fabian Gomes marcou para os alvinegros aos 18 minutos e Lorenzo fez o 0-2 aos 19’. Ainda antes do intervalo, Lólis reduziu para 1-2.

Na segunda metade, os vinhaenses ficaram reduzidos a dez jogadores logo no quarto minutos. Renato Graça foi expulso por acumulação de amarelos.

O Mirandela dilatou o resultado nos últimos dez minutos da partida. Rui Ramos rubricou o 1-3 aos 83’ e Edilzo fixou o resultado em, 1-4 aos 88’.

No dérbi concelhio da segunda mão da pré-eliminatória, o Argozelo venceu o Carção por 0-1 com um golo de Rui Alves (31’), mas não foi suficiente para seguir para a fase seguinte da prova rainha do futebol distrital já que a equipa de Fernando Teixeira perdeu o primeiro encontro por 0-2.

Quanto ao jogo Estudantes Africanos – Rebordelo terminou empatado a uma bola. A formação de Nuno Loureiro partiu de forma tranquila para o jogo, pois tinha vencido na primeira mão por um expressivo 7-0.

Marinho apontou o tento da formação comandada por Nuno Loureiro aos 26 minutos e Kénio igualou (1-1) aos 37’ para a equipa de José Alves.

Macedo, Rebordelo, Mirandela e Carção juntam-se ao G.D. Mirandês, Lusos MC SAD, Forte Carrazedense e Vila Flor SC, que tinham ficado isentos da primeira fase da taça, nos quartos-de-final.

A primeira mão está marcada para o próximo dia 8 de Dezembro. Em agenda as partidas Carção – Forte Carrazedense, Rebordelo – Lusos MC SAD, Mirandela – GD Mirandês e Macedo – Vila Flor SC.

Foto de Diogo Pinto