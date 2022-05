Macedo sagra-se campeão distrital de iniciados a duas jornadas do final do campeonato

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros garantiu, este sábado, o título de campeão distrital de iniciados, após o triunfo caseiro, 4-1, com o S.C. Mirandela e quando faltam duas jornadas para terminar a fase de apuramento de campeão.

A equipa treinada por Luís Simão tem já garantida a presença no Campeonato Nacional na próxima época, na 2ª divisão que vai surgir a partir da temporada 2022/2023.

Mas, para já, o treinador pensa nos dois jogos que restam e em festejar. “Vamos desfrutar deste momento e depois começar a trabalhar nesse assunto”, disse.

A época não foi de todo fácil para a jovem equipa macedense. A covid-18 e as lesões condicionaram o trabalho da equipa técnica. “Foi uma temporada de altos e baixos.Tivemos mais de metade da equipa com covid-19. Tivemos três lesões graves, mas está equipa merece pois nesta fase de campeão teve um desempenho exemplar, ainda não perdemos nenhum jogo. Estes jogadores são campeões por mérito próprio”.

Luís Simão agradeceu todo o apoio da direcção e dos pais. “Permita-me que agradeça ao grupo, não esquecendo alguns infantis que também jogaram, à direcção, aos pais por estarem sempre presentes, aos colegas de outros escalões por assistirem e puxarem pela equipa. Um agradecimento muito especial aos meus dois directores, excepcionais. Não posso esquecer os sócios, a claque e os funcionários do estádio. Todas estas pessoas tornaram isto possível”, concluiu.

Depois de confirmada a conquista do título distrital, a formação de Iniciados do C.A. Macedo de Cavaleiros quer agora terminar a fase de apuramento de campeão invicta.

Nas duas jornadas que restam para o final do campeonato, os macedenses recebem o G.D. Mirandês, no dia 29 de Maio, e jogam fora com a Escola Crescer, no dia 5 de Junho.