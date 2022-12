Macedo sofre goleada fora de portas

Os iniciados do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros terminam o ano com uma derrota pesada no terreno do Merelinense, 5-0 foi o resultado do encontro, realizado este domingo, da jornada 12 do Campeonato Nacional sub-15 da 2ª Divisão.

Os minhotos abriram o caminho para a vitória aos três minutos com um golo de Rafael Duarte. O jovem jogador voltaria a mostrar veia goleadora aos 10’, fez o 2-0, e, ainda antes do intervalo, Diogo Matos rubricou o 3-0 aos 18’. O Merelinense levava assim uma vantagem confortável para o intervalo.

Na segunda metade, os locais confirmaram com naturalidade o triunfo. Afonso Fernandes (48’) e Francisco Gonçalves (80’) apontaram os restantes golos.

O Macedo ocupa o sétimo lugar com quatro pontos. Já o Merelinense encontra-se em posição mais confortável, é terceiro com 24 pontos.

Na jornada 13, agendada para o dia 8 de Janeiros, a formação macedense recebe o Vitória SC.