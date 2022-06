Mãe d´Água Cup superou expectativas

O Mãe d´Água Cup regressou em força. O torneio de futebol infantil, organizado pelo F.C. Mãe d´Água, levou ao Campo Sintético do CEE, em Bragança cerca de 700 jovens jogadores nos escalões de traquinas, petizes, benjamins, infantis e iniciados, sendo que este escalão só vai a jogo no próximo domingo, dia 26.

Este ano, o torneio superou o número de equipas inscritas, 55 no total. Em 2023 o formato vai ser alterado, face ao crescimento do evento. “O mais viável seria dividir o torneio em três fins-de-semana seguidos, um dia por fim-de-semana, porque assim é muito complicado”, adiantou António Parente, presidente dos tricolores.

A vontade de voltar a participar nestas iniciativas já era grande por parte dos mais pequenos. “Os últimos dois anos foram complicados. A pandemia tirou muito tempo de prática e jogo. Esta época voltou tudo um pouco ao normal e esta ponta final traz um conjunto de torneios que são sempre importantes para o convívio e o desempenho daquilo que se treinou ao longo do ano”, destacou Ricardo Silva do Centro de Formação e Treino do Benfica em Vila Real, um dos clubes presentes.

Quanto ao SC Beira Mar participou pela primeira vez no Mãe d´Água Cup. César Duarte, um dos jovens jogadores, levou boas recordações do torneio e da cidade. “O torneio foi fixe, gostei imenso. Gostei da cidade e fomos visitar uma igreja muito bonita”.

No sábado jogaram-se os jogos nos escalões de petizes e benjamins com vitória do Macedo de Cavaleiros e Salgueiral SARC, respectivamente. No domingo a competição esteve reservada aos infantis com o SC Vila Real a erguer o troféu.

O Mãe d´Água Cup regressa no próximo domingo, dia 26, com os encontros de iniciados, no último dia do torneio.