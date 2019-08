Mãe d´água vence Torneio Internacional de Veteranos de Bragança

Os tricolores começaram por vencer o Grupo Desportivo de Bragança por 3-2 e derrotaram, depois, a Associação Amigos do Campo Redondo por 5-4, nos penáltis, depois do 0-0 no tempo regulamentar.

Além da equipa da casa participaram o Grupo Desportivo de Bragança, G.D.R. Boavista (Leiria) e Amigos do Campo Redondo

O Torneio Internacional de Veteranos de Bragança contou com o apoio do Município de Bragança e da União de Freguesias da Sé, Santa Maria e Meixedo.