Mais 4,4% de alunos colocados no IPB na primeira fase de acesso ao ensino superior

Um aumento de cerca de 50 estudantes, em relação a 2020, contrariando a média nacional, em que se verificou um decréscimo de 3% de pessoas colocadas na primeira fase no ensino superior. “Se olharmos só para os Politécnicos foi o quarto politécnico que mais colocou, só ultrapassado por Lisboa, Porto e Leiria, e se considerarmos todas as instituições de ensino superior estamos na posição 16 a nível nacional, em termos absolutos, e fomos a terceira instituição que mais cresceu em termos relativos”, destacou o presidente do IPB. Orlando Rodrigues adiantou ainda que a estes 1 074 se juntam 2 600 já colocados em concursos locais, ultrapassando os 3 mil alunos colocados este ano. “São números que nos animam e que nos fazem esperar um novo ano lectivo cheio de actividades”, referiu. Ainda assim, há cursos de engenharia que não tiveram alunos colocados nesta primeira fase. O presidente do politécnico de Bragança justificou esta ausência com o aumento de vagas nas outras universidades e com a diminuição da nota do exame de Matemática, necessário para entrar nestes cursos, e explicou que não deixam de ter alunos de outros anos ou países. “Mas todos esses cursos estão com vagas ocupadas de outros regimes, em particular dos internacionais, portanto o concurso nacional de acesso é só uma das vias de entrada e esses zeros não têm nenhum significado”, frisou. Nesta primeira fase de colocações, o Instituto Politécnico de Bragança tinha disponibilizado 2 236 vagas, as que não foram preenchidas serão ocupadas por outras formas de acesso, como os CTESP, Cursos Técnicos Superiores Profissionais. O ano lectivo arrancou esta segunda-feira, dia 27, com aulas em regime presencial.