Mais de 500 atletas correram “Das Sombras à Luz”

O Zoelae Trail é muito mais que um evento desportivo. Quem participa leva de Bragança uma lição de história.

Desafiados a correr “Das Sombras à Luz”, os cerca de 500 participantes percorreram locais remotos e com história do concelho de Bragança, com destaque para a Serra da Nogueira, onde está situada a maior mancha espontânea de carvalho negral da Europa.

Na distância dos 30 km (Trail Longo) dominaram os atletas espanhóis com Nano Lopéz a subir ao lugar mais alto do pódio em masculinos, com o tempo de 02:34:38. “Estou muito contente. Já participei no ano passado e gostei da prova. A parte inicial era muito bonita. Quanto às paisagens não deu para ver bem pois havia muito nevoeiro”, disse o atleta espanhol.

Na segunda posição ficou Jorge Rodriguez e António Moreira, do Ginásio Clube de Bragança, foi terceiro classificado.

No sector feminino o pódio foi preenchido com atletas do Boavista Trail. A espanhola Maria Peréz Ferreiro alcançou a primeira posição na sua estreia no Zoelae Trail e como embaixadora. “Estou muito contente com esta vitória. O percurso tinha uma subida mais complicada, mas depois era muito rápido. As paisagens são magníficas e espero voltar no próximo ano”.

Atrás de Maria Peréz Ferreiro ficaram Marta Silva no segundo lugar e Vera Barbosa no terceiro.

No mini-trail, João Melgo foi primeiro na distância de 10 km e também um dos ‘local runners’, da edição deste ano. “A prova foi bastante rápida, tinha uma parte mais técnica mas depois era a descer. Deu para descontrair das provas realizadas este ano. Estava tudo muito bem organizado. Desde o percurso à chegada não faltou nada”, referiu o atleta do Ginásio Clube de Bragança.

Ainda no mini-trail, Manuel Curral e Bruno Pires, também do GCB, preencheram os restantes lugares no pódio.

Em femininos, Célia Neto impôs-se à concorrência e venceu em Bragança, Bruna Fontoura (GCB) foi segunda e Luciana Leal terceira na geral da corrida.

No Trail-Curto, Luís Lopes venceu em masculinos na distância de 20 km, seguido de Jorge Pires e André Esteves. Susana Flores foi a vencedora em femininos, Inês Monteiro conseguiu o segundo lugar e Vanessa Almeida o terceiro.

O Zoelae Trail regressa em 2020. A iniciativa é organizada pelo município de Bragança, promovida pela T´inc e tem a colaboração do Ginásio Clube de Bragança.