Manuel João Carção é o sucessor de António Forneiro no comando técnico do Grupo Desportivo Mirandês 1968

Manuel João Carção é a aposta do Grupo Desportivo Mirandês 1968 para o que resta da temporada distrital. O clube apresentou, ontem, o técnico que integrava o plantel da equipa mirandesa, onde jogava como médio.

O jovem treinador, de 31 anos, parte para a primeira experiência a comandar uma equipa sénior e vai contar com a ajuda de Davide Delgado, que vai exercer as funções de treinador-adjunto. Os jovens são os substitutos de António Forneiro e Ricardo Forneiro, que aceitaram o convite para treinar o Minas de Argozelo.

“Mais do que treinadores, são gente da casa, filhos da terra, conhecem cada canto, cada grito de apoio, cada sonho. Juntos, iremos mais longe do que nunca”, pode ler-se no comunicado oficial do clube mirandês.

Como jogador, Manuel João, representou o Grupo Desportivo Mirandês e o Grupo Desportivo de Sendim.

O primeiro desafio de Manuel João Carção ao leme da turma mirandesa será frente ao ex-treinador. O Grupo Desportivo Mirandês 1968 visita, no domingo, o Minas de Argozelo. A partida da jornada 12 da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Bragança está marcada para as 15h00, no Campo da Cova, em Argozelo.