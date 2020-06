Maria Manuel Silva é candidata às eleições do Alfandeguense e quer apostar no ciclismo

Maria Manuel Silva tem 32 anos, é licenciada em Turismo e é, para já, a única candidata ao cargo de presidente da Associação Recreativa Alfandeguense. O clube vai a votos no dia 26 de Junho e a candidata pretende dar continuidade ao trabalho realizado pela direcção de Ricardo Castilho, da qual faz parte como vice-presidente.

O facto de o actual líder da ARA não se recandidatar fez com que avance para as eleições. “Tendo em conta que o Ricardo Castilho já deu indicação de que não se recandidata, não poderia deixar este que projecto, que começou há dois anos, corresse o risco de ficar a meio na sua execução. A associação viu, nestes últimos dois anos, criada uma dinâmica enorme, capaz de envolver a comunidade ao redor do clube, desde os atletas, aos treinadores, aos patrocinadores, aos pais dos atletas mais novos. Esta candidatura é, fundamentalmente, de continuidade de um projecto muito bonito que não pode morrer na praia”, explicou.

Maria Manuel Silva quer consolidar a oferta desportiva que o clube tem para os sócios e para a população em geral, mas é a formação de atletas a grande prioridade da lista que encabeça. “A nossa intenção é reforçar a aposta nas camadas de formação, estimulando continuamente para a prática desportiva e incentivando o espírito competitivo. Os mais novos são a nossa maior aposta”, destacou.

O clube foi reconhecido, em 2019, pela Federação Portuguesa de Futebol como Entidade Formadora Certificada de Futsal 2 estrelas e pretende este ano chegar à terceira.

A formação contínua dos quadros técnicos também não é descurada, pois a candidata quer “aumentar o número de técnicos com competências certificadas”.

E para proporcionar melhores condições de trabalho aos atletas e treinadores, Maria Manuel Silva pretende realizar obras de requalificação na sede do clube, um edifício com quase 30 anos. “Este edifício alberga a sala de actividade física da associação, cuja procura foi superior ao expectável, na qual queremos intervir para melhorar as condições de utilização dos nossos sócios - construção de balneários, sistema de ventilação, alargamento da sala de fisioterapia. Depois temos o bar, também faz parte do edifício, e que é umas das fontes de rendimento do clube”.

As modalidades de futsal e atletismo são para manter e reforçar a aposta nas mesmas. Mas, o leque de desportos que podem ser praticados na ARA vai alargar com a secção de ciclismo. “Vamos é trabalhar para que os nossos jovens se interessem e tenham a possibilidade de praticar outras modalidades, reforçando a aposta no atletismo e criando uma nova secção de ciclismo”, avançou.

Quanto ao futebol, que outrora fez do Alfandeguense uma referência distrital, não vai regressar tão cedo aos planos do clube. A baixa densidade populacional não permite a aposta no considerado ‘desporto rei’. “Vivemos num concelho com menos de cinco mil habitantes e há poucos jovens. Tendo em conta a nossa realidade demográfica, a aposta actual é para manter fomentando a prática desportiva competitiva de modalidades que permitam percorrer todos os níveis de formação, que assegurem continuidade”, conclui.

Tudo aponta para que Maria Manuel Silva seja eleita presidente da Associação Recreativa Alfandeguense, sucedendo a Ricardo Castilho. As eleições estão marcadas para o dia 26 de Junho.