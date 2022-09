Mariana Mendes e Hugo Ribeiro vencem Travessia do Rio Tua

Depois do triunfo na prova realizada no Mondego, Hugo Ribeiro (Leixões), em masculinos, e Mariana Mendes (Sporting CP), em femininos, venceram, este sábado, a 11ª Travessia do Rio Tua, em Mirandela, pontuável para o Circuito Nacional de Águas Abertas.

Hugo Ribeiro é mesmo o atleta que detém a marca recorde da travessia do rio Tua e com o maior número de vitórias.

Na prova, organizada pela Federação Portuguesa de Natação, Associação Regional de Natação do Nordeste e Município mirandelense, participaram cerca de cem nadadores.