Marido e filho de mulher assassinada em Donai encontrados mortos em casa

Eram filho e marido da mulher que tinha sido morta dez dias antes também na mesma casa. Os Bombeiros de Bragança foram accionados para um incêndio numa habitação, mas quando chegaram ao local encontraram duas pessoas mortas. Segundo o comandante dos bombeiros, um dos homens, o marido da mulher, foi encontrado perto da porta de casa, do lado de dentro. Depois de os operacionais percorrerem a casa, para tentarem perceber de onde vinha o fumo, encontraram o filho no quarto, em cima da cama. Carlos Martins explicou ainda que os homens tinham vários ferimentos provocados por um objecto contundente. No entanto, não apresentavam queimaduras, porque o fogo era apenas em dois cestos de papel. “Efectivamente havia o incêndio que provocou bastante fumo e foi isso que deu o alerta aos vizinhos, mas não se desenvolveu para o resto dos materiais que existia na habitação, provavelmente porque todas as janelas e portas estavam fechadas e o incêndio não encontrou oxigénio suficiente para se desenvolver”, disse. Havia vestígios de sangue em várias partes da casa. Os óbitos foram declarados no local e o caso foi comunicado à Policia Judiciária que durante o dia esteve a fazer perícias na casa. Dez dias antes, a mãe e esposa destes dois homens, com cerca de 65 anos, foi assassinada em casa por um familiar. A mulher apresentava quatro perfurações, no abdómen e no tórax, feitas também por um objecto contundente. O marido também apresentava ferimentos no rosto e foi ele quem deu o alerta aos vizinhos, de que teria sido agredido, e que chamaram imediatamente os bombeiros. A suspeita recaía sobre o filho do casal. No entanto, depois de se ter apresentado às autoridades terá sido ilibado porque não se encontrava em Bragança no momento do crime. O homicídio já estava a ser investigado pela Polícia Judiciária.