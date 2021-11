Mário Borges e Coelho decisivos no Mirandela

O S.C. Mirandela regressou, este domingo, às vitórias. A formação da cidade do Tua recebeu e venceu o Vila Meã por 1-0, um jogo relativo à quinta jornada da série B do Campeonato de Portugal.

O médio Mário Borges e o guarda-redes Coelho foram as figuras de um jogo em que o equilíbrio foi a nota dominante e nem sempre foi bem jogado.

O Vila Meã vinha de uma semana atribulada, com chicotada psicológica, Álvaro Madureira assumiu o comando técnico face à saída de Calica. Os visitantes deram luta e conseguiram crias bastantes dificuldades ao Mirandela, que mostrou alguma intranquilidade com bola e a construir jogadas de ataque.

A primeira metade terminou com um nulo no marcador e o golo dos alvinegros só surgiu na segunda parte e logo aos 48 minutos. Mário Borges, na área, rematou forte, colocando a bola fora do alcance de Tiago Rocha, guarda-redes do Vila Meã.

Os forasteiros responderam com uma grande jogada de Ivandro, que acabou por sofrer falta dentro da área do Mirandela e assinalado pontapé de penálti.

Rabiola assumiu a responsabilidade de marcar o castigo máximo, mas Coelho agigantou-se na baliza e conseguiu travar o remate do avançado, evitando o empate.

O Vila Meã não desistiu de procurar o golo, mas a melhor oportunidade pertenceu aos mirandelenses. Ié estava em boa posição para marcar, mas acabou por atirar por cima da baliza.

O triunfo caseiro volta a colocar o Mirandela bem perto do pódio da classificação. A equipa de Rafael Pinheiro ocupa o quarto lugar com 10 pontos, os mesmos que Paredes (3º) e São Martinho (2º).