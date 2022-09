Mário Freitas e Edu Sousa convocados para os confrontos com a Bielorrússia e Lituânia

Depois da conquista da Finalíssima Intercontinental, na Argentina, a Selecção Nacional de Futsal inicia um novo ciclo, a preparação para a qualificação para o Campeonato do Mundo 2024.

A equipa das quinas integra o Grupo 4 e vai defrontar a Bielorrússia, no dia 6 de Outubro, em Paredes. No dia 11 de Outubro joga com a Lituânia, em Kaunas.

Para os dois jogos, o seleccionador nacional, Jorge Braz, convocou 14 jogadores, entre os quais Mário Freitas, jogador da AD Fundão natural de Mogadouro, e Edu Sousa, guarda-redes do Viña Valdepeñas natural de Mirandela.

Os dois jogadores também representaram Portugal na Finalíssima.

Quanto à fase de qualificação para o mundial, os vencedores dos grupos, assim como os quatro melhores segundos classificados, seguem directamente para a Ronda de Elite. Os restantes oito segundos classificados terão de passar por um play-off.

A primeira fase de qualificação joga-se até 8 de Março de 2023, sendo que a Ronda de Elite, cujo sorteio está agendado para 5 de Julho de 2023, será concluída até 20 de Dezembro de 2023.

Foto Facebook Mário Freitas