Mário Freitas vai continuar na AD Fundão

O ala, natural de Mogadouro, renovou para a temporada 2019/2020 e vai cumprir a sétima temporada com a camisola do clube beirão.

O internacional português, de 29 anos, terminou a época 2018/2019 com 26 golos marcados em 37 jogos.

A AD Fundão chegou às meias-finais do play-off da Liga SportZone, depois do quarto lugar alcançado na fase regular, e às meias da Taça de Portugal onde foi afastado pelo Benfica.

Mário Freitas iniciou o seu percurso no futsal com a camisola do Clube Académico de Mogadouro e já representou o Sporting CP e o S.L. Benfica.

No seu palmarés conta com um título nacional (Sporting CP), três Taças de Portugal (Sporting CP, Benfica e AD Fundão) e outras tantas Supertaças, duas ao serviço das águias e uma pelos leões. Com a camisola da selecção nacional A conta com mais de 20 internacionalizações.