Martim Quitério no Top 15 do Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo

Depois do hiato de um ano, devido à pandemia, os jovens ciclistas regressaram a Almeirim para participarem o Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo.

Entre os mais de 500 participantes destaque para o mirandelense Martim Quitério. O ciclista, de 10 anos, competiu nas provas de destreza (15º) e linha (6º), conseguindo na classificação final o 12º lugar em iniciados.

O Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo é a maior festa do ciclismo de formação nacional e contou com mais de meio milhar de crianças e jovens com idades compreendidas entre os 5 e os 14 anos, nas categorias de benjamins, pupilos, iniciados, infantis e juvenis.

Foto de FPC