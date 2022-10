Martim Quitério termina época de estrada com um quinto lugar em Cantanhede

O ciclista, de apenas 11 anos, do C.C. Mirandela, competiu no 3º Circuito Jovem e Encontro Inter-regional de Escolas, onde alcançou, em iniciados, a quinta posição na classificação geral, feitas as contas da prestação na prova em linha, que concluiu no terceiro lugar, e da destreza, que terminou no 11º posto.

Foi uma época positiva para o jovem ciclista. ”Correu bem. Consegui três vitórias em provas em linha e fiz alguns pódios na classificação geral. Foi uma época boa e difícil, mas foi uma boa temporada”, referiu Martim Quitério.

O mirandelense vai manter a aposta nas provas de estrada em 2023, até lá conta participar em algumas provas de BTT.

O 3º Circuito Ciclismo Jovem Cantanhede/Encontro Inter-regional de escolas realizou-se esta quarta-feira, contou com cerca de 200 jovens ciclistas e foi organizado pela Associação Desportiva Cantanhede Cyling.