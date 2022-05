Martim Quitério termina Troféu ACR Roriz no quarto lugar

Martim Quitério, do Clube de Ciclismo de Mirandela, terminou o 8º Troféu ACR Roriz – Troféu professor Matias, realizado no domingo, em Barcelos, no quarto lugar no escalão de infantis.

O jovem ciclista, natural de Mirandela, concluiu a prova em linha com o tempo de 00:19:42, a 37 segundos do vencedor, José Gomes da Landeiro | KTM | Matias & Araújo | Frulact

O 18.º Prémio ACR Roriz / Troféu Professor Matias é uma prova pontuável para o Campeonato do Minho de Ciclismo de Estrada para os escalões de escolas, cadetes e juniores. É organizada pela Associação de Ciclismo do Minho e pela Associação Cultural e Recreativa de Roriz.

Já em Abril, no dia 9, Martim Quitério participou no Encontro Inter-Regional de Estrada para Escolas em Sangalhos, onde venceu a prova em linha e terminou na sexta posição da geral.

O Encontro Inter-Regional de Estrada em Sangalhos é a maior concentração de jovens ciclistas da região Centro-Norte e contou com cerca de 130 jovens ciclistas, em representação de 18 equipas.

A próxima prova de Martim Quitério será em Viana do Castelo, no dia 28 de Maio. O mirandelense vai participar no segundo Encontro Inter-Regional de Estrada para Escolas.

