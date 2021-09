Martim Quitério vence em Fafe

Depois de ter vencido o Encontro de Escolas Inter-Regional Zona A, na categoria de iniciados, em Guimarães, no passado mês de Junho, Martim Quitério, do Clube de Ciclismo de Mirandela, destacou-se agora em Fafe.

O jovem ciclista mirandelense, filho de César Quitério, antigo ciclista profissional, foi o vencedor do Prémio de Ciclismo “Fafe-Sala de Visitas do Minho”, na categoria de iniciados, pontuável para o Campeonato do Minho de Ciclismo de Estrada.

A prova contou com a organização da Associação de Ciclismo do Minho e Arrecadações Quintã, e o apoio do Município de Fafe e Federação Portuguesa de Ciclismo.

Foto de Marcelo Lopes