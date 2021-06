Matilde Pinto é campeão nacional de ténis de mesa em sub-15

Matilde Pinto, atleta do CTM Mirandela, é campeão nacional de ténis de mesa no escalão sub-15, depois do Campeonato Nacional Individual realizado, no sábado e domingo, no Pavilhão Municipal de Condeixa.

Matilde Pinto, que na semana passada venceu a competição de pares do WTT Youth Star Contender Tunis, derrotou na final a companheira de equipa Mariana Santa Comba, por 3-0.

No sector masculino, Bernardo Pinto (CTM Mirandela) terminou no 3.º lugar do pódio de uma prova que teve como vencedor Tiago Abiodun.

No próximo fim-de-semana realiza-se o Campeonato Nacional Individual de sub-12 e sub-21, no Seixal.

Foto de FPTM