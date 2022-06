Matilde Pinto regressa ao CTM Mirandela

Matilde Pinto é reforço para a formação sénior feminina do CTM Mirandela. Trata-se de um regresso da mesatenista, depois de ter representado a formação sénior da Ala Nun´Álvares, na última temporada, pelo estatuto de jogadora flutuante.

A jogadora, formada no CTM Mirandela, regressa para competir no Campeonato Nacional da 1ª Divisão. “Sendo o CTM o meu clube de formação e um clube de referência a nível nacional, poder regressar para competir na divisão principal é um privilégio e uma honra. É o reafirmar de um objectivo que sempre tive em mente, nomeadamente evoluir para um dia mais tarde ser titular da equipa sénior do clube que me viu nascer e crescer para o ténis de mesa”, disse a atleta em entrevista ao canal do clube.

A passagem pela Ala Nun´Álvares foi importante na evolução como atleta, pois permitiu-lhe “competir com a frequência desejada na 1ª divisão”.

Em 2020, Matilde Pinto foi contemplada com a Bolsa CAR 360, implementada pela Federação Portuguesa de Ténis de Mesa. Desde então, a jovem mesatenista inrtegra os trabalhos no Centro de Alto Rendimento em Vila Nova de Gaia. “A minha ida para o CAR foi o meu maior desafio pessoal e desportivo, ao nível pessoal porque assumi a total responsabilidade pela minha vida académica, longe de amigos e familiares. Do ponto de vista desportivo, acreditei logo de início no projecto e como falávamos em alta competição era um objectivo que eu desde sempre que pratico ténis de mesa quis abraçar, achei que era o local ideal para a conciliar a vida escolar com a vida desportiva”, afirmou.

A Bolsa CAR 360 apoia jovens talentos nacionais que no Centro de Alto Rendimento treinam diariamente e realizam os momentos de preparação de todas as selecções jovens e que também se concretiza o programa “Selecções do Futuro”.

Foto de CTM Mirandela