Medalhas de ouro e bronze para Bragança no europeu de Jiu Jitsu

O atleta brigantino da Essence BJJ, que faz parte do Studio 83, de Bragança, alcançou medalha de ouro na prova realizada no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

Na viagem de regresso a Trás-os-Montes, a equipa brigantina trouxe ainda uma medalha de bronze conseguida pelo pai do atleta campeão, Rodrigo Versos.

O Campeonato Europeu de Jiu Jitsu Brasileiro é o maior e mais prestigiado torneio da Europa nessa modalidade desportiva.

A comitiva do Studio 83 contou ainda com o professor Ricardo Tavares, cinturão negro, e o instrutor Pedro Ferreira.

“Este feito coloca a cidade de Bragança e a região transmontana no mapa desta modalidade”, lê-se numa publicação na página do facebook do Studio 83.

Foto de Studio 83