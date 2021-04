Meia Maratona das Cantarinhas adiada para 2022

A prova, que já tinha sido adiada no ano passado, volta a não se realizar devido à Covid-19.

A decisão foi tomada pelo Ginásio Clube de Bragança (GCB) em conjunto com a Camara Municipal de Bragança, depois de avaliada a situação pandémica actual. O clube decidiu também proceder à devolução do valor das inscrições pagas aos atletas.

“É com enorme tristeza que cancelamos a prova. No entanto, consideramos ser a decisão mais acertada, é extremamente importante sermos cuidadosos nesta fase, ainda tão sensível”, disse Carlos Fernandes, presidente do GCB.

Mas, os adeptos do running podem participar numa corrida virtual, nos dias 1 e 3 de Maio com duas distâncias distintas. “O Ginásio Clube de Bragança proporcionará aos praticantes de running uma corrida virtual, que compreende dois desafios, correr uma milha e/ou 10km, com o lema de testar a capacidade na milha e de se superar nos 10km”.

As inscrições terminam no próximo dia 27 de Abril, são gratuitas e podem ser efectuadas online na página do Ginásio Clube de Bragança (www.ginasioclubebraganca.org) ou nas redes sociais do GCB.