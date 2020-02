Meias-finais da Taça Distrital Firststop vai ter dérbi concelhio

Os Estudantes Africanos carimbaram o passaporte para a fase seguinte, no domingo, com um triunfo por 2-1 frente ao Macedo, na segunda mão dos quartos-de-final.

Rui Tavares adiantou a formação africana no marcador aos 22 minutos de penálti, Falcão igualou (1-1) aos 60’ e Davy fixou o resultado em 2-1 aos 85’. No encontro há a registar uma expulsão, Edra, defesa central do Macedo, viu o segundo amarelo aos 81 minutos.

Os Estudantes vão defrontar o Rebordelo, nas mais-finais, que afastou o Carção. A equipa treinada por Nuno Loureiro repetiu o resultado do primeiro jogo dos quartos-de-final, um triunfo por uma bola a zero. Allisson marcou o tento da vitória.

Em Miranda do Douro houve festival de golos com a equipa da casa a vencer o Vimioso por 3-2, num jogo marcado por duas expulsões, Pablo Santos do Vimioso, aos 69’, e Augustin do Mirandês, aos 89’. Apesar do triunfo, a equipa de Miranda fica pelo caminho, já que tinha perdido o primeiro encontro por 3-0.

O Vimioso vai defrontar o Argozelo nas meias-finais, dérbi concelhio. O Argozelo que acabou por vencer o jogo da segunda mão por falta de comparência do Vilariça, depois do triunfo por 0-3 no primeiro encontro. A primeira mão das meias-finais joga-se a 15 de Março.

Vilariça não vai competir na próxima época

O Santa Comba da Vilariça não vai participar no campeonato distrital de futebol na próxima época. A informação foi avançada por Wilson Alves, presidente do clube, ao Jornal Nordeste. “Vamos terminar a época, tanto em futebol como em futsal, mas na próxima só vamos participar com a equipa de futsal. Será a nossa realidade pois as despesas são menores”, avançou.

A falta de jogadores, de recursos financeiros e as multas sucessivas pelo facto de não ter na equipa o mínimo de sei jogadores formados localmente levaram a direcção ao limite. O Vilariça regressou ao futebol distrital em 2013, depois de 12 anos sem competir, e vai voltar a deixar a prova devido à falta de verbas.