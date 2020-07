Mesa de Assembleia do GDB continua à procura de uma solução directiva

No Auditório Paulo Quintela, em Bragança, estiveram cerca de 30 sócios, mas nenhum avançou com uma lista, que terá que ter no mínimo cinco elementos.

Ainda assim, o presidente da Mesa de Assembleia dos brigantinos não atira a toalha ao chão. Jorge Novo tem motivos para acreditar que na próxima semana vai haver novidades.

“Esta é uma situação em que os sócios têm que mostrar a sua disponibilidade. Pelo que sei, nos próximos dias, há sócios que vão avançar, que se vão organizar para formar uma lista para uma comissão administrativa”, acredita.

Jorge Novo está optimista e crê que “quem gosta do GDB não vai deixar cair um clube com 77 anos de história”.

Apesar do impasse directivo, o Bragança já efectivou a inscrição no Campeonato de Portugal, uma prova que tem início previsto para meados de Setembro.