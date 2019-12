Michael Santulhão assume comando técnico dos sub-19 do VFB Eischstatt

Michael Santulhão prepara-se para um novo desafio no futebol alemão. O treinador natural de Mirandela, de 37 anos, vai orientar, a partir de Janeiro, a formação sub-19 do VFB Eischstatt, que milita no Campeonato Nacional de Juniores.

Trabalhar com equipas de formação não é uma novidade para o mirandelense, que pretende preparar os jovens jogadores para a subida ao plantel de seniores. “A minha função passa por maximizar os sub-19 de forma a viabilizar a subida dos melhores ao plantel sénior, que disputa a 4ª Liga Alemã”, apontou o treinador.

Michael Santulhão antevê um campeonato “extramente competitivo e difícil”, até porque segundo o técnico “é onde militam as melhores equipas da Baviera e onde a visibilidade é ainda maior”.

O objectivo é a alcançar manutenção no nacional de juniores, crescendo por isso a responsabilidade do treinador. “Para a minha equipa a pressão é maior sem dúvida”, afirmou.

O mirandelense não esconde a meta que há muito traçou, treinador uma equipa sénior e este é um passo importante para aí chegar. “Para mim esta mudança para um clube com esta estrutura significa um passo importante na minha carreira. Para a próxima temporada o objetivo o assumir de uma equipa de seniores. Sinto-me cada vez mais preparado para dar esse passo”.

O trabalho realizado pelo treinador não passa despercebido, sobretudo o último meio ano no DJK Ingolstadt onde alcançou o terceiro lugar no nacional de sub-17 e conseguiu um triunfo histórico por 2-0 frente ao rival FC Ingolstadt.

Antes, Michael Santulhão deixou marca no Áustria de Salzburgo ao subir de divisão os sub-16 o que “não acontecia há cinco anos”. “2019 foi um ano muito intenso”, acrescentou.

Treinar em Portugal está nos planos futuros do treinador “mas terá que ser um projecto interessante e viável”, frisou.

Michael Santulhão tem dupla nacionalidade, portuguesa e alemã, viveu até aos 14 anos na Alemanha, fixando-se, mais tarde, em Mirandela.

À semelhança de outros técnicos tem uma vida toda ligada ao futebol. Foi jogador no S.C. Mirandela. Da cidade do Tua rumou a Vila Real e fez todo o trajecto académico em Aveiro, onde acabou por se estabelecer durante alguns anos e chegou a jogar no Gafanha.

No regresso à Alemanha, há três anos, Michael Santulhão juntou-se a Gustavo Ribeiro, na escola de formação deste na Áustria, ingressando depois no Hertha de Munique para orientar os sub-17 e a equipa B.

Seguiu-se o Wacker Burghausen, o SV Áustria Salzburgo, o DJK Ingolstadt e partir de Janeiro o VFB Eischstatt.