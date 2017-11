Miguel Diz perto de assinar pelo GDB

“O Miguel é um jogador que nos interessa, é um jogador de Bragança e que tem qualidade. Falta acertar uns pormenores, por isso não posso dizer que ele já é jogador do GDB”, referiu Tony, técnico do GDB.

Quanto ao técnico do Argozelo não confirma, para já, a saída do jogador. António Forneiro refere mesmo que Miguel Diz estava convocado para o jogo do passado domingo mas acabou por não comparecer no estádio. “Até hoje (domingo) era jogador do Argozelo, não compareceu aqui no estádio, faltando à convocatória”.

Miguel Diz representa o Argozelo há três épocas consecutivas e esta temporada já marcou cinco golos, três para o campeonato e dois para a Taça de Portugal. O avançado está prestes a mudar-se para o GDB.